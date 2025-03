Chiccheinformatiche.com - Facebook rilancia la sezione Amici: torna il feed con i contenuti solo dei tuoi contatti

cambia rotta e annuncia una novità importante: il ritorno alle origini. Meta ha infatti introdotto una nuova versione della, che punta a restituire centralità alle connessioni personali. La nuova scheda è già in fase di rollout per gli utenti negli Stati Uniti e in Canada, e segna l’inizio di un percorso che riporterà nel 2025 alcune delle funzionalità più amate del “vecchio”., ritorno alle origini:daiL’obiettivo dichiarato da Meta è chiaro: ridare priorità alle relazioni sociali reali, eliminando le distrazioni causate dasuggeriti o algoritmici. La nuovamostreràpost, storie, reel, compleanni e richieste dizia provenienti dalla propria rete di. Saranno quindi esclusi idi pagine, gruppi o utenti sconosciuti, per garantire un’esperienza più autentica e personale.