Fabregas | Rimasti in pochi come Nico Paz! Lavoriamo insieme

In vista del ritorno in Serie A, Cescin una lunga intervista a DAZN, è tornato a parlare diPaz. Il centrocampista argentino è finito da tempo nel mirino dell’Inter. FUTURO – In un’intervista rilasciata a Dazn, Cescè tornato a parlare diPaz, il centrocampista argentino finito sul taccuino di mezza Europa. La stellina del Como, ma di proprietà del Real Madrid, è da tempo nel mirino dell’Inter di Simone Inzaghi che vuole accorciare i tempi e strapparlo alla concorrenza. L’Inter intanto, ha mandato a lavorare anche Javier Zanetti che ha un legame stretto di amicizia con il papà diPaz.Inter, senti: «Paz»LAVORO – In vista del rientro in Serie A, Cescha parlato così del centrocampista argentino: «Mi piace che è un trequartista e nel calcio di oggi non ne esistono più.