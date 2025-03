Lanazione.it - Fabio Moretti: Arbitro Esemplare in Calcio, Pallavolo e Rugby

di tre diverse discipline sportive:. È la particolare storia di, 59 anni il prossimo agosto, commerciante con attività nella centralissima via Luca Pacioli a Sansepolcro, la sua città di origine, anche se da quando si è sposato (ha due figli) vive a Selci Lama, versante lamarino, nella parte umbra della vallata. Per ciò che riguarda il volley, la scorsa settimanaè stato premiato come migliordel 2024 dal Comitato Regionale Umbro della Fipav e ha avuto l’onore di essere giudice di linea al PalaBarton di Perugia nella recente sfida di Champions League fra la Sir e la Mint Vero Volley Monza. "Un riconoscimento che mi ha fatto molto piacere – ha commentato– perché in genere il premio viene dato all’che sale ai livelli nazionali; non essendovi stata alcuna promozione lo scorso anno, hanno indicato il sottoscritto: vuol dire che allora ho svolto bene il mio compito, anche se inizialmente avevo pensato che si trattasse di uno scherzo.