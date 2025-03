Ilfattoquotidiano.it - “Fa un freddo di me*** qui”, così il vicepresidente Vance appena entrato nella base Usa in Groenlandia – Video

“Non pensiamo che la forza militare sarà mai necessaria” per avere la: lo ha detto ilJDparlandoUsa dell’isola danese. “Quello che pensiamo accadrà – ha spiegato – è che i groenlandesi sceglieranno, attraverso l’autodeterminazione, di diventare indipendenti dalla Danimarca, e poi avremo delle conversazioni con loro. Non pensiamo che la forza militare sarà necessaria. E poiché pensiamo che la gente dellasia razionale e in gamba, pensiamo che saremo in grado di concludere un accordo nello stile di Donald Trump per garantire la sicurezza di questo territorio e degli Usa”.L'articolo “Fa undiqui”,ilUsa inproviene da Il Fatto Quotidiano.