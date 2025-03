Anteprima24.it - Fa stalking nei confronti di una cliente, ingegnere di Albanella a processo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiCapaccio Paestum (Sa)- È stato rinviato a giudizio con l’accusa diper aver molestato, minacciato e pedinato unadi Capaccio Paestum, costringendola a vivere nel terrore, undi.L’uomo è finito in tribunale grazie alla denuncia dellache, assistita dall’avvocato Michela Di Spirto, ha deciso di porre fine all’incubo durato circa un anno di di atti di perseguitori e minacce da parte dell’e direttore tecnico dei lavori presso l’abitazione dellasita a Capaccio Paestum e oggetto di restyling, facendo così scattare il codice rosso.Nelle scorse ore, è terminata l’udienza preliminare durante la quale, per l’il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Salerno e il difensore della vittima, hanno chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, Pietro Indinnimeo, il rinvio a giudizio.