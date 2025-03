Lanazione.it - ExpoArte sbarca ad Arezzo, le gallerie al Palaffari

, 29 marzo 2025 – Arriva una mostra mercato dedicata ai molteplici linguaggi dell’arte moderna e contemporanea, capace di dare voce ad artisti affermati e ai migliori talenti emergenti. È questo, in sintesi, il profilo di «Città di», la nuova manifestazione che oggi e domani fa il suo esordio nel quartiere fieristico diFiere conprovenienti da tutta Italia e un’offerta espositiva di alto livello. L’evento è proposto dalla segreteria organizzativa del Centro Fiera di Montichiari in collaborazione con la Direzione artistica di Gianni Zucca e Matteo Zucca, replicando il format vincente di «E Città di Montichiari», manifestazione promossa con successo da sei edizioni a Montichiari. Il layout espositivo si caratterizzerà per eleganza ed essenzialità.