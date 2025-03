Tvplay.it - Ex Stella di Serie A più 20 milioni in cambio di Yildiz, bomba Juve

Unatransitata anche inA è pronta ad essere girata allaper arrivare al cartellino di: servono altri 20per completare l’affareGiuntoli non vorrebbe cedere il talento turco, autore di un’ottima stagione nonostante le ultime difficoltà con Thiago Motta. Di fronte però a certe cifre la trattativa potrebbe decollare e anche velocemente. Il fantasista classe 2005 può fare la fine di Soulé e Huijsen.ExdiA più 20indi(TvPlay – ANSA) Quest’anno è difficile trovare qualche nome in casantus che abbia veramente rubato l’occhio per rendimento con Thiago Motta. A parte i giovani lanciati come Mbangula e Savona, quasi tutti si sono ritrovati al di sotto dei propri standard. Troppo facile citare Douglas Luiz, Nico Gonzalez o Koopmeiners, ma anche chi era partito forte come Conceiçao ha tirato i remi in barca.