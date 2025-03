Ilgiorno.it - Ex caserma, la rinascita è vicina: "Qui un palazzo con attici e giardini"

Sopralluogo ieri mattina nell’exdei carabinieri di viale Belloni la cui destinazione prossima futura è trasformarsi, sulle ceneri dell’esistente, in una nuova palazzina residenziale ad impatto zero: è la società Brainwave, di cui fanno parte i due soci Ellegi Engineering srl ed Enenso di Casalpusterlengo, che realizzerà il progetto, un "piano di rigenerazione urbana a tutti gli effetti", spiegano i promotori dell’iniziativa immobiliare. Lo stabile è chiuso da parecchi anni, adattato nel corso del tempo a diverse funzioni dopo la dismissione daavvenuta attorno al 1990: ci sono stati appartamenti e uffici al piano terra, poi chiusi una quindicina di anni fa. Di proprietà della Provincia di Lodi, era stato poi venduto all’Aler la quale non ha mai concretizzato l’iniziale intendimento di far sorgere abitazioni a canone sociale.