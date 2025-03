Ilrestodelcarlino.it - Eventi estremi e polizze: arriva la proroga

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Cna e la Confartigianato avevano auspicato un rinvio dell’obbligo di dotarsi entro il 31 marzo diassicurative anticatastrofali, e ieri sera il provvedimento èto, proprio sul ‘filo di lana’. Lariguarda le piccole e medie imprese che potranno attendere prima di dotarsi di polizza anticatastrofale. Il rinvio deciso dal Consiglio dei Ministri, da quanto si apprende, sarà differenziato a seconda della dimensione delle imprese. Il termine è differito al primo ottobre 2025 per le medie imprese e al primo gennaio 2026 per le piccole e micro imprese. Rimane invece fermo al primo aprile il termine per le grandi imprese, per le quali non scatteranno però le sanzioni: per ulteriori 90 giorni non si terrà, infatti, conto dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di assicurazione nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione dicalamitosi e catastrofali.