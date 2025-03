Zonawrestling.net - Eva Marie e il possibile ritorno in WWE: “Non ci si stanca mai della Eva-lution”

Evaha avuto due esperienze in WWE, durante le quali è stata per lo più criticata dal pubblico, fino al suo rilascio nel novembre 2021. Sono trascorsi più di tre anni dalla sua ultima apparizione in WWE, e ora ha parlatopossibilità di un. Parlando con Ring the Belle, Evaè stata interrogata su un suoin WWE. Ha affermato che le parole hanno potere e che crede nel manifestare le cose affinché diventino realtà.Evae la WWE: Un’altra chance per la Eva-?L’ex SuperstarWWE ha espresso il suo amore e la sua gratitudine per la compagnia e il WWE Universe, sottolineando persino che la Eva-è qualcosa di cui non ci simai. Evaha anche chiarito che le piacerebbe tornare in WWE, perché non c’è niente di meglio che agitare le acque e infastidire qualcuno.