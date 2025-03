Lortica.it - Europa: tra opportunità, elusione fiscale e contraddizioni

Vi siete mai chiesti perché molte multinazionali hanno la sede– e non legale – nel Regno Unito, nei Paesi Bassi o in Irlanda? Perché un autotrasportatore che lavora in Italia può avere un contratto di lavoro rumeno o un’assicurazione austriaca? Se si trattasse solo di aziende private, ci sarebbe una – seppur limitata – giustificazione. Tuttavia, il principio dovrebbe essere chiaro: ognuno dovrebbe essere tassato nel luogo in cui realizza il proprio reddito, senza possibilità di.Forse girano proventi illeciti nei corridoi di Bruxelles, dove si prendono decisioni su banane senza curva, vongole a misura unica, semafori alimentari e normative edilizie “green” (qualcuno ha mai visto un igloo con il cappotto a Lampedusa?). Si parla persino di produzione di carri armati elettrici e aerei con colonnine di ricarica tra le nuvole.