Bergamonews.it - Euronext Growth Milano: riflessioni sull’evoluzione di un mercato cruciale per la crescita delle PMI Italiane

Leggi su Bergamonews.it

Si chiude una settimana che ha visto, come era nelle attese, nella volatilità il suo elemento principale.Settimana in cui gli investitori hanno continuato a confrontarsi con i segnali di un rallentamento dell’economia, la natura fluida della politica commerciale e l’effetto incerto che le tariffe avrannosull’inflazione e sul ritmo dellaeconomica. L’incertezza avvertita dagli investitori di recente può essere vista nelle letture del sondaggio sul sentiment dell’American Association of Individual Investors (AAII), che mostra che le percezioni rialziste delper i prossimi sei mesi si sono aggirate intorno al 20% in ciascunaultime quattro settimane, mentre il sentiment ribassista è stato in media di poco inferiore al 59% durante lo stesso periodo. Per contestualizzare, le letture rialziste sono state in media del 37,5% dall’inizio nel 1987 e le letture ribassiste sono state in media solo del 31%.