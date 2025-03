Panorama.it - Eurodeputati del PD, a Bruxelles sembrano marziani

Leggi su Panorama.it

Mettetevi nei loro panni. Si sono ritrovati davanti Elly, la segretaria marziana. Sembra atterrata al Nazareno come il Kunt di Ennio Flaiano su Villa Borghese, a bordo di un’astronave. Per sopravvivere nell’austera, pure glidel Pd sono diventati extraterrestri. L’ultima dimostrazione è il voto sul riarmo in Ucraina: partito spaccato, in disaccordo con i socialisti. Bellicisti contro pacifinti. Uno psicodramma. Ma nei mesi precedenti, i 21 valorosi s’erano spesso distinti per imprese più lunari di quelle del mefistofelico Elon Musk, l’odiatissimo che vuole sbarcare su Marte.Ovvio: la compagnia è malassortita. Un manipolo scelto per portar voti e allontanare i cacicchi. Del resto, il voto dello scorso giugno era decisivo per le sorti della segretaria. I fedelissimi restano sconosciuti adesso, figurarsi allora.