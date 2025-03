Iodonna.it - Essere diligenti nella differenziata? Risparmiare energia? Non basta più. “Oggi bisogna diventare attivisti per salvare il pianetae” spiega l’architetta, che si batte per preservare l’Antartide. E qui spiega perché il tema ci riguarda assai da vicino

«Anni fa un amico mi raccontò che era andato in Antartide e che era stato super “interessante”. Mi sono chiesta come mai avesse usato quell’aggettivo, mi sono incuriosita. E lì mi sono resa conto che la mia ignoranza era inversamente proporzionale all’importanza assoluta del».Giulia Foscari è una di noi. O, meglio, “era”: da quel momento ha iniziato ad approfondire («È diventata una passione, un’ossessione») e adesso di ghiacci & Polo Sud sa tutto. Il più grande iceberg del mondo si muove, i rischi per i pinguini e le foche in Antartide X Un stazione radioNon solo: ha trasformato le conoscenze in attivismo.