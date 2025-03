Lanazione.it - "Esportazioni bloccate. La minaccia fa paura"

In attesa di notizie dagli Stati Uniti sui dazi del vino previsti dal 2 aprile, il consiglio direttivo del Consorzio della Vernaccia San Gimignano ha spedito preoccupata mail a Palazzo Ghigi al Governo Meloni e al Ministero dell’Agricoltura. "Di fronte a questae con grande preoccupazione – scrive il Consorzio – ci siamo rivolti alla Presidente del Consiglio e al Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per sollecitare un intervento deciso a difesa del nostro settore vitivinicolo, oggi messo in serio pericolo dalle recenti minacce di dazi e barriere tariffarie. Un settore che non solo è il cuore pulsante della nostra economia agricola, ma che rappresenta nel mondo il nostro patrimonio culturale e gastronomico. E ancora continua il Consorzio: "Per preservare l’eccellenza del nostro paese nel mondo, auspichiamo un dialogo costruttivo direttamente con le istituzioni americane per trovare soluzioni che tutelino gli interessi dei produttori italiani".