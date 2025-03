Esplosione in un appartamento soccorsi sul posto e palazzo evacuato | un morto

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un’immensa tragedia si è verificata nella mattinata di sabato 29 marzo. L’all’interno di unha provocato un. Subito dopo l’accaduto, sul luogo si sono precipitati i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 per prestare i primie accertare quante persone potessero rimaste coinvolte. Ilè stato.Alla fine il bilancio è stato di un, causato appunto da questa potenteche ha fatto saltare in aria l’. L’episodio si è verificato a Sanremo, in provincia di Imperia. Alcune persone che erano nei dintorni al momento della deflagrazione hanato: “Sembrava una bomba“.Leggi anche: Terribile: il forte boato, poi il crollo. Decine di morti e feritiin undi Sanremo: unCome riferito dal sito Telenord, a perdere la vita in via Margotti è stato un uomo di 64 anni, che si chiamava Riccardo Pogliano.