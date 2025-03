Liberoquotidiano.it - Esplode l'ira della famiglia Poggi su Stati: "Allucinante"

"Siamo molto amareggiati e non ci sembra né giusto né opportuno che questo signore se ne esca con le dichiarazioni che abbiamo sentito in questi giorni, che rilasci interviste per dirsi innocente o che parli facendo insinuazioni sul Dna di Sempio": Rita e Giuseppe, genitori di Chiara, la 26enne trovata morta nella villetta diGarlasco nel 2007, lo hanno detto al CorriereSera parlando dell'unico condannato per l'omicidiofiglia, l'ex fidanzato Alberto Stasi. Quest'ultimo, che ha quasi finito di scontare la sua pena, nei giorni scorsi ha rilasciato delle interviste continuando a professarsi estraneo al delitto. Andrea Sempio, invece, è un amico del fratellovittima e la procura di Pavia ha riaperto l'inchiesta proprio per indagare meglio su di lui, dopo che in passato fu già coinvolto nelle indagini, poi finite in archiviazione.