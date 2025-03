Lanazione.it - Eseguono esami del campo visivo ma non sono medici. Nas nella casa di cura, scattano le denunce: coinvolte sei suore

Pisa, 29 marzo 2025 – Blitz dei carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità), dopo una segnalazione, in una notadipisana. Durante gli accertamenti militari hanno scoperto chestruttura veniva effettuato un esercizio abusivo della professione sanitaria di medico oculista. Pisa, trovano talpa mortacucina di un bar: chiusa l'attività Secondo quanto emerso dalle investigazioni, personale non medico, tra cui religiose e presunte infermiere prive di alcuna abilitazione, avrebbe eseguito regolarmenteoculistici strumentali come ile la misurazione della pressione oculare su diversi pazienti. Dopo l’indagine del nucleo antisofisticazioni, sei persone, operanti a vario titolo all'interno della struttura,state denunciate. Questa condotta avrebbe generato un ingente danno al Servizio Sanitario Nazionale, quantificato in circa 266mila euro, cifra corrispondente a ben 6.