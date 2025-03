Lanazione.it - Erosione costiera: il progetto Tratt’eau per salvare turismo ed economia

L’si mangia metri di spiaggia anno dopo anno e con loro se ne vanno anchee fette didifficili da recuperare, compreso un danno di immagine per quella costa che un tempo c’era e oggi non c’è più. L’impatto dell’, quindi, va oltre la linea di costa: una mareggiata che arriva a toccare un’ampia fetta del tessuto socioeconomico provinciale. E’ su questo fronte che si impernia iltransfrontaliero ‘’, che mette assieme in un vasto partenariato che va dalla Francia alla Corsica, passando per l’Italia, territori interessati dal fenomeno erosivo. Il, presentato nell’autunno scorso, vede la partecipazione della Provincia con Gianni Lorenzetti (nella foto) ed ha ottenuto un importante finanziamento dalla Regione all’interno del Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia Francia Marittimo per oltre 1,7 milioni di euro, di cui 252mila destinato all’ente di Palazzo Ducale.