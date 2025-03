Lanazione.it - Eroina fatale a un pizzaiolo: “Condannate i due pusher”

Siena, 29 marzo 2025 – Una tragedia. Che si era consumata in una frazione alle porte di Siena, nel comune di Castelnuovo Berardenga. Un giovane che faceva ilera morto dopo aver assunto droga. Una dose di, costata circa 50 euro. Questa la molla che fece scattare il maloreper il 28enne, trovato senza vita nel maggio 2021. In casa sua. A finire sotto processo perché ritenuti dalla procura responsabili di avergli dato, in concorso, lo stupefacente un kosovaro di 23 anni, difeso dall’avvocato Emiliano Bianchi, ed un suo coetaneo che vive in un altro comune del Senese, assistito da Silvia Taddei. Il dibattimento, denso di testimonianze anche molto toccanti, si è chiuso. E ieri mattina il pubblico ministero Rossini ha chiesto la condanna per entrambi i capi di imputazione di cui era accusato il kosovaro.