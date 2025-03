Ilgiorno.it - Erlis Meneri, quattro operazioni e la Neurorianimazione: prima malata, ora neo dottoressa

Varese – Il traguardo, la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università dell’Insubria, l’ha raggiunto mercoledì, un giorno di grande felicità per la neoe la sua famiglia. Una storia straordinaria quella della ragazza che, messa alla prova dal dolore, è riuscita a realizzare un sogno. Da paziente a, la giovane neo laureatadi completare gli studi è stata sottoposta ainterventi neurochirurgici. Scrive nella sua tesi ‘Strategie di comunicazione del paziente in Terapia intensiva. Dall’Approccio Low Tech alle Nuove Tecnologie - Una Revisione Sistematica’: “Al termine di questo intenso percorso, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che mi hanno accompagnata in questo cammino, reso ancor più significativo dalla particolare esperienza che ho vissuto.