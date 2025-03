Oasport.it - Equitazione: Shangai Swans a segno nella Global Champions League in Messico. Camilli 3° con i Riesenbeck International

La seconda tappa della2025, svoltasi fra la tarda serata e la nottata a Città del, premia gli, che possono esultare in terra centramericana. Il team di matrice cinese, composto da Katharina Rhomberg (che ha montato Cuma 5 e Colestus Cambridge), Max Kuhner (Eic Cooley Jump The Q) e Christian Ahlmann (Mandato van De Neerheide), si è imposto facendo segnare il crono di 159.19, senza nessuna penalità.Uno straordinario risultato, che ha consentito loro di precedere sul podio le Cannes Stars, seconde con il tempo di 158.51, ma con 4 penalità, ed i, dei quali ha fatto parte anche l’italiano Emanuele(impiegatoprima manche ed in grado di fare percorso netto), formazione classificatasi al terzo posto con un crono complessivo di 166.