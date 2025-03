Quifinanza.it - ePrice sotto attacco hacker, dati nel dark web: la raccomandazione agli utenti

informatico contro, storico ecommerce di prodotti elettronici: glihanno bucato i database e messo ideglia disposizione di chiunque su “un noto forum delweb”, come informa l’azienda stessa.Sarebbero stati messi in vendita idi quasi 7 milioni diche dal 2008 in poi hanno effettuato ordini sudeglisulwebSulweb non sarebbero finiti i “finanziari e relativi alle modalità di pagamento”, come viene affermato in una nota della piattaforma. Ma sarebbero state diffuse informazioni in merito a tutti gli ordini effettuati da circa 6,8 milioni didal 2008 ad oggi con nomi, cognomi, numeri di telefono, email e indirizzi di casa.Non si tratta di un’azione dimostrativa o di una protesta contro il capitalismo: alla base dell’c’è una motivazione estremamente pratica, la ricerca di guadagno.