Riminitoday.it - Entra in funzione il nuovo Vista red pronto a stangare gli automobilisti che passano col rosso

Leggi su Riminitoday.it

Da lunedì 31 marzo in viale Castrocaro, all’incrocio con viale Romagna, entrerà inundispositivo fisso per la rilevazione delle infrazioni semaforiche. La nuova postazione fissa, già in prova dal 19 marzo, rileverà i passaggi con semaforonella direzione sud-nord.