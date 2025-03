Ilgiorno.it - Emergenze, ecco le regole: "Ora rendiamole efficaci"

Redatto nel Lodigiano il Piano provinciale per la protezione civile, un programma di risposta e intervento relativo ai diversi rischi legati al territorio. Il documento è stato presentato giovedì sera nella Sala dei Comuni, durante l’assemblea dei sindaci e toccherà dal punto di vista organizzativo ed operativo i 36 gruppi e gli oltre 780 volontari presenti nella Provincia di Lodi. Esisteva già un piano di emergenza provinciale per il territorio, ma era limitato al solo rischio idraulico. Un programma datato, risalente al 2005, e redatto in seguito all’esondazione del fiume Adda, che colpì diversi quartieri della città di Lodi. Il nuovo piano invece, elaborato in sinergia con l’Ufficio territoriale regionale, il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana e l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, prende in considerazione tutte le tipologie di rischio cui il territorio può essere esposto.