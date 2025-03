Ilfattoquotidiano.it - Emanuela Orlandi, “ci sarebbe stato il pagamento di un riscatto”: nelle carte del Sismi spunta un presunto pagamento del Vaticano. Il fascicolo inedito e le nuove rivelazioni choc

“Cigià ildi un”: seppur al condizionale questo è quanto riportato in un “appunto per atti” datato 27 luglio 1983, poco più di un mese dopo la scomparsa della cittadina vaticana. L’appunto in questione coinvolge il, i servizi segreti militari, ed è rimastofino alla pubblicazione di ieri sul Venerdì di Repubblica ad opera della giornalista Simona Zecchi.In queste“si trovano tutte informazioni che riguardanoreperite da una fonte proveniente dall’Arma dei Carabinieri. Al documento è allegata un’altra informativa inedita, datata 12 agosto 1983 da cui emerge una riunione avvenuta il giorno precedente inalla quali erano presenti: il titolare del(su, ndr) Domenico Sica, il capo della Omicidi Nicola Cavaliere e il tenente comandante dei carabinieri Domenico Cagnazzo, oggi in pensione.