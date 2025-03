Biccy.it - Ema Stokholma sulla rottura con Madonia, il motivo: “È stata dura”

Nell’autunno del 2022 Emae Angelosi sono conosciutipista di Ballando Con le Stelle e in sala prove è nato il loro amore, che èto un anno. L’annuncio dellatra i due l’ha dato Guillermo Mariottonte una puntata di Ballando Con le Stelle nell’ottobre del 2023: “Lui adesso è pure libero“. La fine della relazione poi èconfermata anche dalla conduttrice: “Perché è finita? Io devo sentirmi libera“.Emaa Verissimo: “Non èfacile, ma oggi sto bene”.Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, oggi Emaha parlato della storia con Angelo: “In amore sonosfortunata, ma anche fortunata, non l’ultima volta e infatti ho imparato una lezione, cioè che da soli si può stare bene. L’ultima storia importante non è andata bene.