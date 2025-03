Elon Musk e quelle pressioni sul Ceo di Reddit per bannare i gruppi che lo criticavano | Si comporta da neonato adulto

Leggi su Open.online

Nelle scorse settimane il subr/WhitePeopleofTwitter, comunità del social, è stato disattivato per 72 ore senza che nessun utente potesse accedervi. Il motivo sarebbe da ricondurre a una serie di minacce verbali rivolte (da «fuck» a espiù pesanti» a membri del Dipartimento dell’efficienza governativa di. E il divieto, stabilito dal moderatore di quella comunità e quelli di altre decine, di pubblicare e condividere link al social X. Una decisione presa dopo il presunto saluto nazista die che il segretario al Doge non avrebbe per nulla gradito. Il patron di Tesla, stando a quanto rivela The Verge, avrebbe esercitato non pochein privato su Steve Huffman, ceo di, affinché mettesse a tacere le critiche dirette a lui.L’ironia su X e lesottobanco: «è un bambino»Dopo i colpi sul petto e il braccio teso dialla festa di insediamento del presidente americano Donald Trump, l’imprenditore sudafricano è stato inondato di critiche e accuse da ogni parte.