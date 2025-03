Calciomercato.it - Elkann in soccorso della Juve: ma l’addio di un big sembra inevitabile

Buco nel bilancio bianconero dopo l’esonero di Thiago Motta: l’interventoproprietà e le prossime strategie sul mercatoLantus riparte da Igor Tudor, chiamato a risollevare le sortisquadra bianconera dopo il flop con Thiago Motta in panchina. John(LaPresse) – Calciomercato.itL’allenatore croato si è presentato giovedì ed esordirà nel pomeriggio nella sfida contro il Genoa alla guida‘Vecchia Signora’ al posto del collega italo-brasiliano, esonerato la scorsa settimana dopo la disastrosa fin qui stagione. Fuori dalle coppe e con il quarto posto in campionato a rischio, dirigenza e proprietà hanno deciso di dare una sterzata per non compromettere il vitale obiettivoqualificazione alla prossima Champions League.Intanto Tudor è stato accolto calorosamente dal popolo bianconero ed è pronto a cambiare volto allantus sul piano dei risultati, del gioco e ovviamente a livello tattico.