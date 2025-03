Biccy.it - Eliminato tra i due al ballottaggio ad Amici 24, svelato il nome

A differenza della prima puntata del serale di24, nella seconda (registrata giovedì scorso) c’è stato solo un. La prima sfida è stata tra la squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri e quella di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Al termine di tre sfide ha trionfato il team di Anna e Deborah e si sono esibiti Luk3 e SenzaCri per capire chi dei due sarebbe andato al. Alla fine ad avere la peggio è stato il neo 18enne.La seconda manche ha visto contrapporsi la squadra composta da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri contro quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Anche in questo caso hanno vinto Anna e Deborah e a rischioc’è finita Chiamamifaro. L’ultima manche invece Zerbi e la Celentano hanno avuto la rivincita e per ilè stata indicata la ballerina Raffaella.