Tvpertutti.it - Eliminato Serale Amici 24, Luk3 o Raffaella? Lo spoiler del ballottaggio

e Raffalla al: chi è stato?Va in onda stasera la seconda puntata deldi24 in prima serata con Maria De Filippi alla conduzione. Come svelato dalle anticipazioni della registrazione, tenutasi giovedì scorso, solo un allievo dovrà dire addio alla fase finale del talent perdendo la possibilità di giocarsi la vittoria dell'edizione in corso.Dopo varie sfide ed esibizioni, chi è statotra? Sono loro ad essere finiti alassieme a Chiamamifaro; la figlia di Cristina Parodi, però, è riuscita a salvarsi subito, nonostante la manche persa contro Francesca.diseconda puntata:è stata eliminata?Secondo varie indiscrezioni che stanno circolando sul web,Mitaritonna è stata eliminata daldi24.