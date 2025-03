Reggiotoday.it - Elezioni, Lamberti ha il suo movimento civico: "Rendiamo insieme questa città degna della sua storia"

All’invito rivolto alla cittadinanza qualche settimana fa dal dottor EduardoCastronuovo in corsa come candidato sindaco per le prossimeamministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Palazzo San Giorgio, hanno risposto presente in moltissimi. Un teatro gremito.