Eletto all’unanimità Cisl conferma per Carro | Sarà un anno decisivo

La nomina è arrivata, certificando l’unità di intenti sulla politica programmatica territoriale del sindacato. Antonioè statoto alla guida della segreteria provinciale dellanel corso dell’assemblea territoriale organizzata ieri mattina nella sala del consiglio provinciale, cui ha preso parte anche il segretario generale diLiguria, Luca Maestripieri. Nella sua corposa relazione,ha fatto il punto sullo sviluppo e sulle necessità del territorio provinciale, al centro di una forte espansione in diversi settori. "Siamo consapevoli che gli anni che abbiamo davanti, sarportatori di un’immensa quantità di cambiamenti e trasformazioni, che stravolger, più o meno gradatamente, gli assetti nei quali ci siamo riconosciuti nel passato" ha detto in apertura di discorso, che ha evidenziato come "la ripartenza che si è manifestata in tutti i settori dal 2022 ha bisogno dell’avvio di una fase di crescita stabile sostenuta non inflazionistica, capace di portare avanti i processi di rinnovamento dell’apparato produttivo e infrastrutturale, con l’obiettivo di difendere e rafforzare l’occupazione".