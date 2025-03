Liberoquotidiano.it - Elena Bonetti eletta presidente di Azione per acclamazione

(Agenzia Vista) Roma, 29 marzo 2025 Il Congresso diha eletto per acclamla mantovanadel partito. Giulia Pastorella, deputata ed Emma Fattorini, ex senatrice, sono state indicate come vicepresidenti. Eletti anche i 30 membri della Direzione nazionale: tra questi anche la mantovana Francesca Zaltieri. Il ruolo di tesoriere sarà invece ricoperto dal deputato Giulio Cesare Sottanelli. Lo si legge in una nota di. X Calenda Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev