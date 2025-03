Ilgiorno.it - El labirint del noster temp

e Fabio Wolf ?Arnaldo Pomodoro l’è vun di pussé grand scultor de la segonda metaa del Noeuvcent, ma la soa art la brascia anca i ann 2000 e incoeu, che l’è quasi centenari, l’è diventaa anca luu on monument vivent. Romagnoeu de nascita, la soa vitta l’è ligada a Milan, indove el ‘riva in del 1954, a vintses ann, e indove el viv ancammò, in front a la Darsena. I sò lavor a hinn famos in tutt’el mond, conservaa in musei e spazzi pubblici de cittaa come Copenhagen, Dublin, Los Angeles e soratutt Milan. L’è staa anca scenografo per un fracch de spettacol a teater. Num Duperdu semm appasionaa de la soa opera, tant che hemm scattaa la nostra fotografia iconica, propri in piazza Meda dinnanz al “Grande Disco” de bronz. La soa materia preferida l’è el bronz, ghe pias el contrast fra la perfezion de la forma de foeura e la complicada ingegneria che la se nascond denter, fada de meccanism e simbol che ne regordan la scrittura cuneiforme de i Assiri.