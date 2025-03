Ilrestodelcarlino.it - Educazione alla legalità economica: studenti dell'Istituto Volta con la Guardia di Finanza

Un’importante iniziativa diha visto protagonisti una cinquantina die classi quarte e quinte’. Hanno, infatti, partecipato su base volontaria a un progetto formativo proposto ddirigente scolastica Sabrina Paganelli che ha trovato piena collaborazione da partea Compagnia di Sassuolodi. E’ stata proprio una delegazione dei militaria GdF a dare concertezza al progetto, con due incontri –a durata di due ore ciascuno – che hanno visto ex cathedra il Comandantea Compagnia di Sassuolo, il Capitano Massimiliano Carrieri, coadiuvato dal Maresciallo Aiutante Marco Santochirico e dal Maresciallo Filippo Rignanese, affrontare tematiche che sono di grande rilevanza per i giovani. Che lasia un valore assoluto, fondamentale per la formazione dei cittadini del domani è un assunto ormai assodato, che peraltro vede in più occasioni e in più contesti iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado, ma il percorso compiuto daglidelè andato oltre, favorendo un dialogo non privo di efficacia tra platea e relatori.