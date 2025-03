Nerdpool.it - Edizioni BD annuncia Skull-Crusher! di Josie Campbell e Alessio Zonno

In una America post-apocalittica devastata da desertificazione e radioattività, solo uno sport spettacolare e violentissimo come Screaming Pain Ball può tenere alto lo spirito dei villain!Mad Max incontra Rollerball nella nuova hit del catalogo dell’editore statunitense BOOM! Studios (Something is killing the children, House of Slaughter, Briar) in arrivo in edizione italiana a marchioBD.La casa editricela pubblicazione a maggio 2025 della serie! con la sceneggiatura di(My Adventures with Superman, She-ra e le Principesse Guerriere) e i disegni del giovane talento italiano(Mighty Morphin Power Rangers/Teenage Mutant Ninja Turtles).Trini farebbe qualsiasi cosa per diventare una professionista del suo sport preferito, lo Screaming Pain Ball, e giocare al fianco della sua adorata eroina: la sola e vera GOAT,