Eddie Merckx di nuovo operato l’anca artificiale non funzionava correttamente | “Troppo dolore”

Leggi su Fanpage.it

Problemi perche dopo l'operazione di inizio anno per una caduta in bici, si è dovuto sottoporre ad un altro intervento chirurgico alla protesi in titanio all'anca: "Si era staccata, accade una volta ogni 3 mila casi. Sentivo male anche solo a camminare. Ora mi sento già meglio", ha concluso ribadendo di voler tornare in bici a 80 anni. "E' la mia vita. perché fermarmi?"