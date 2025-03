Sport.quotidiano.net - Eccellenza. "Big match all’Helvia Recina. Matelica, occhio all’Urbino»

"Maceratese-Chiesanuova è la partita delle partite". È quanto dice Peppe Sfredda, diesse del Monturano, presentando questo turno dell’. In questa giornata i Portuali Dorica staranno alla finestra, avrebbero dovuto affrontare il Fano che è stato estromesso dal campionato. Atletico Mariner-Montefano: "L’Atletico deve fare almeno 6 punti per i playout e affronta una gara molto importante, dall’altra parte c’è un Montefano, società e squadra importanti con il tecnico Amadio che non regala niente a nessuno". Maceratese-Chiesanuova: "È un derby in cui il Chiesanuova farà di tutto per fare lo sgambetto alla Maceratese in una partita che per loro è quella dell’anno. I biancorossi sono da tempo in vetta con merito, ma l’assenza di Gagliardini ha un suo peso rilevante perché la squadra non potrà contare su un giocatore esperto che dà ampie garanzie".