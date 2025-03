Game-experience.it - È stata svelata la probabile sinossi del film di The Legend of Zelda: sarà il primo di una trilogia?

L’atteso adattamento cinematografico live-action di Theofpotrebbe non essere ununico, ma ildi una. Secondo l’insider Daniel Ritchman, Sony Pictures e Nintendo avrebbero stretto un accordo per la realizzazione di tre pellicole dedicate al celebre franchise. Anche se non ci sono conferme ufficiali, le fonti indicano che il cast principale ha firmato un contratto della durata di sei anni, suggerendo la pianificazione di una saga cinematografica.L’insider ha aggiunto attraverso il suo Patreon che l’inizio delle riprese è previsto per il 4 novembre 2025, con una chiusura stimata per il 7 aprile 2026, rispettando di conseguenza la data di uscita ufficiale. La location scelta è la Nuova Zelanda, già famosa per aver ospitato le riprese di celebri produzioni fantasy.