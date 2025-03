"E se Hostel fosse divertente?" i registi parlano di Mr. Morfina

Leggi su Cinefilos.it

“E se?” idi Mr.Le recensioni di Mr.(qui la recensione), prodotto da Paramount Pictures e arrivato in Italia il 27 marzo con Eagle Pictures sono abbastanza d’accordo sul fatto che il film sia un esperimento riuscito. Il duo diDan Berk e Robert Olsen lavora per la quinta volta insieme dirigendo Jack Quaid nel ruolo di Nathan Caine, un mite impiegato di una cooperativa di credito la cui disabilità unica gli impedisce di provare dolore fisico.Questo film vede la coppia lavorare su una sceneggiatura di Lars Jacobson, anche se hanno spiegato che Mr.ha subito alcuni importanti cambiamenti dalla sua incarnazione originale sulla pagina.ScreenRant ha incontrato iper discutere di come il progetto si è evoluto da allora e di come la svolta da star di Jack Quaid abbia contribuito ad ammorbidire l’oscurità del concept originale.