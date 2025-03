Sololaroma.it - Dybala è unico, la squadra sopperisca: la carta vincente della Roma è Ranieri

Leggi su Sololaroma.it

I temi extra campo hanno dominato la due settimane di sosta per le Nazionali, e dopo le ultime dichiarazioni dila questione nuovo allenatore è più attuale che mai. Da Sarri ad Allegri si azzardano nuove ipotesi, ma oggi la concentrazione deve essere solo sul ritorno in campo, contro un Lecce che, al Via del Mare, è pronto a sputare sangue per ottenere punti salvezza. Un interrogativo accompagna ed accompagnerà i giallorossi nelle prossime uscite: quanto peserà l’assenza di?Di getto viene da rispondere tanto, e non potrebbe essere altrimenti per un giocatore dall’aura differente, dotato di talento raro, che anche in giornate non brillanti sa accendere l’ambiente con una giocata e tenere sempre in apprensione gli avversari. C’è unacone senza, una frase che abbiamo sentito pronuncia da Mourinho, dae, probabilmente, da qualsiasi tifoso giallorosso in giro per la città.