DueMariRun tutto pronto per la tappa tarantina del Corripuglia

Tarantini Time QuotidianoSi è svolta questa mattina presso i Giardini Virgilio la conferenza di presentazione della2025, gara podistica valida come terzadel circuito regionalee quartadel Gran Prix provinciale “Sulle strade dello Jonio”. La gara, organizzata dalla ASD Nuova Atletica Taranto avrà luogo domenica 6 aprile e si snoderà tra le strade della nostra città, con partenza e arrivo in viale Virgilio.Alla conferenza stampa hanno partecipato il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio, il consigliere regionale FIDAL Pierpaolo Semeraro, il delegato FIDAL provinciale Marcello De Cesare, il Fiduciario Tecnico Provinciale FIDAL, Luca Semeraro, la dottoressa Greta Fanelli per la Fondazione Taranto 25 e il presidente della ASD Nuova Atletica Taranto, Vincenzo De Benedetto.