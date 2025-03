Ilrestodelcarlino.it - Due società nel mirino. Evasione milionaria, sequestrati champagne, abitazioni e auto di lusso

Quell’attività nel settore tessile gli garantiva un tenore di vita decisamente elevato. Peccato che dietro addie vini pregiati – secondo quanto ricostruito dai militari della guardia di finanza – si nascondesse una maxidell’Iva. A sollevare il velo sull’ingente patrimonio riconducibile a quattro soggetti, tutti cinesi finiti sotto la lente degli inquirenti, sono stati i sequestri eseguiti nei giorni scorsi dagli stessi militari del comando di via Palestro. Nel complesso, i sigilli sono scattati per beni per un ammontare di oltre quattro milioni e duecentomila euro. Nel corso delle attività, i finanzieri hanno sequestrato due casa (una da sei, l’altra da dieci vani) entrambe a Ferrara, un opificio industriale situato nel capoluogo comprensivo di 38 macchinari industriali per la produzione di capi di abbigliamento, anche per grandi marche, un box, 235 bottiglie di vini pregiati e(tra cui Dom Perignon),di grossa cilindrata e importanti somme di denaro (142.