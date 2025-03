Quotidiano.net - Due secoli con Fattori. I soldati e la sua Maremma. Risorgimento malinconico

a cavallo sono In vedetta, in una giornata di sole silenziosa, immota, con le ombre che si stagliano contro un muro bianco, e sullo sfondo un cielo senza nuvole. Questa tela che Giovannidipinse nel 1874 è come un’icona e molti ritengono che abbia ispirato perfino l’immaginario del Deserto dei Tartari di Dino Buzzati: uno di questi cavalieri – chissà – potrebbe essere proprio il tenente Drogo che alla fortezza Bastiani attende un nemico che non arriva mai.non fu mai soldato, non imbracciò mai un fucile, eppure per gran parte della sua vita dipinse militari, ma non al modo glorioso di Jacques-Louis David o Eugène Delacroix: ", nei suoi, vedeva giovani pronti a spendere la vita per la causa dell’Unità d’Italia. Popolani, come i butteri o gli spaccapietre e i contadini, che lui osservava nella vita ordinaria, le attese al campo, l’arrivo di una lettera, la cura dei cavalli.