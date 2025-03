Ilgiorno.it - Due euro per dormire a Pavia. Turisti, mano al portafogli: arriva la tassa di soggiorno

, 29 marzo 2025 – Iche pernotteranno adopo l’estate pagheranno 2. L’Amministrazione comunale guidata da Michele Lissia ha deciso di introdurre anche nel capoluogo pavese, unico in tutta la Lombardia ad esserne ancora esente, l’imposta di. Il provvedimento, che prevede una serie di esenzioni a cominciare dai pazienti delle strutture sanitarie e dai loro caregiver, è stato votato l’altra sera in Consiglio comunale. “Vogliamo prenderci del tempo per interloquire con gli operatori – ha detto l’assessore al Bilancio Matteo Pezza – in particolare chi gestisce strutture per affitti brevi. Intendiamo promuovere la città e contribuire a migliorarne l’aspettoco”. Molte le critichete dalla minoranza, che ha parlato di un “ulteriore balzello.