Due cose vietate dalla buona educazione che ti migliorano la vita

Siamo abituati a pensare che il nostro corpo eparte dei nostri istinti siano perversioni animalesche.Grattarsi ad esempio.Farlo in pubblico è una volgarità.Se ti prude da qualche parte TI DEVI TRATTENERE.Non sei mica una scimmia! Dai!A scuola è raro che ti insegnino che il prurito è il modo nel quale il corpo ti chiede di occuparti della manutenzione dei muscoli contratti. Grattarsi galvanizza la circolazione del sangue e tonifica i tessuti. Se provi a farlo per qualche minuto ti accorgi che vengono fuori altri punti che prudono.Proprio perché a furia di non grattarti il tuo corpo ha progressivamente rinunciato a utilizzare il prurito per chiederti un po’ di attenzione. Regalati mezz’ora di gratta gratta e vedrai che godimento. E stai tranquillo, una volta soddisfatto il prurito represso si darà una calmata.