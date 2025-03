Romatoday.it - Due casi di violenza sessuale in poche ore: l'incubo a Tiburtina e a Termini

Leggi su Romatoday.it

Un 29enne originario dell'Eritrea, senza dimora e con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri percontinuata e lesioni personali ai danni di due donne. Gli episodi si sono verificati il 18 marzo, prima in via Camasena, nei pressi della stazione, e poi in.