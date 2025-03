Metropolitanmagazine.it - Dua Lipa vince (ancora una volta) una causa per i diritti d’autore del brano “Levitating”

Duaha ottenuto l’archiviazione di un’azione legale che la accusava di aver copiato la super hit del 2020da altre due canzoni.Nel 2022, la popstar era stata coinin unada parte di L Russel Brown e Sandy Linzer, i quali sostenevano che l’interprete avesse plagiato i loro brani Wiggle And Giggle All Night (1979) e Don Diablo (1980), mentre realizzava. Su Billboard si legge: “La melodia caratteristica è la parte più ascoltata e riconoscibile delle opere contraffatte e gioca un ruolo fondamentale nella loro popolarità.Poiché i creators spesso troncano i già brevi frammenti di suono su TikTok, la melodia caratteristica spesso comprende il cinquanta per cento o più di questi video virali”.Duala secondacontro “”Secondo BBC, nella giornata del 27 marzo, il giudice Katherine Polk Failla ha stabilito che i brani di Dua Lupa e di quelli dell’accusa rappresentata dai L Russell Brown e Sandy Linzer, hanno solo similitudini generiche ed elementi musicali non tutelabili dal copyright, come in precedenza sono stati usati da Mozart e ripresi dai Bee Gees nella loro hit del 1977, Stayin’ Alive.