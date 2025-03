Ilrestodelcarlino.it - Dramma Endometriosi, trattati 1000 casi l’anno: “Malattia che rovina le donne e le famiglie”

Modena, 29 marzo 2025 – Ieri, 28 marzo si celebrava la giornata dedicata all’: se ne parla di più oggi ma resta in realtà una patologia ancora poco conosciuta, nonostante in Italia colpisca oltre tre milioni di. Una patologia cronica, invalidante di difficile diagnosi. La rete provinciale modenese è incardinata sul Centroe dolore pelvico cronico del Policlinico, punto di riferimento di secondo livello dell’Area Vasta Emilia – Nord e l’Ambulatorio dell’ospedale di Carpi, centro di primo livello. “Unasubdola, con aspetti misconosciuti per la sua complessità, che colpisce la donna, la vita della famiglia, le relazioni sociali. “Una patologia che richiede un approccio multidisciplinare che deve coinvolgere diversi specialisti, da quelli ospedalieri a quelli che operano sul territorio”, spiega Antonio La Marca, direttore dell’Ostetricia e Ginecologia dell’Aou.